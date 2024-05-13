Стало известно о возможных следственных действиях в Минобороны РФ

В Минобороны России якобы ведутся следственные действия в том числе в отношении людей, которые так или иначе связаны с «неприятными эпизодами». Об этом сообщил Telegram-канал «Рыбарь».

«Следственные мероприятия в отношении Юрия Кузнецова, экс-главы восьмой службы, <…> ныне возглавляющего главное управление кадров МО РФ, подтверждаем», — уточнили в сообщении.

Telegram-канал отметил, что на рабочем месте 13 мая Кузнецова уже не было. По его данным, под внимание следствия попала у следователе интерес вызвала деятельность Кузнецова как раз-таки на посту главы восьмой службы, связанная с защитой гостайны.