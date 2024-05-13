Суд арестовал начальника автоколонны после ДТП на Мойке

Суд в Петербурге арестовал Джахангира Халилова, начальника автоколонны компании «Такси», чей автобус упал в реку Мойка. Об этом пишет РЕН ТВ.

Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По данным канала, Халилова заключили под стражу до 10 июля.

Ранее сообщалось, что начальник автоколонны частично признал вину по делу об оказании небезопасных услуг, приведшем к гибели семи пассажиров.

По данным следствия, Халилов был обязан контролировать соблюдение трудовой и транспортной дисциплины, смотреть за тем, чтобы не был нарушен режим труда и отдыха водителей компании.

Начальник автоколонны признал вину по делу с упавшим в Мойку автобусом

Вместе с тем, отметили в СК РФ, водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха.

Напомним, что инцидент произошел 10 мая. Пассажирский автобус после ДТП на набережной Мойки упал в воду. Против водителя возбуждены два уголовных дела, он взят под стражу на два месяца.