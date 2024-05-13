В Мумбаи из-за падения рекламного щита во время пыльной бури погибли люди
В Мумбаи во время пыльной бури на людей и дома упал 30-метровый рекламный щит, есть погибшие. Об этом сообщает NDTV.
Рекламный щит находился напротив автозаправочной станции в районе Гаткопар. Именно на нее он и рухнул во время пыльной бури, в тот момент там находились люди и машины. В результате десятки людей оказались в ловушке под щитом.
«Три человека погибли, 59 получили ранения», — сообщает телеканал со ссылкой на правоохранительные органы.
На месте продолжают работать спасатели. В Мумбаи из-за пыльной бури приостановили работу аэропорта, пригородных поездов и части станций метро.
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