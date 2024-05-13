$91.63-0.1998.85-0.10
Войти в почту

В Подмосковье у подростка-зацепера из-за удара током сгорел половой орган

В Подмосковье подросток-зацепер получил травму, пытаясь раскачать токоприемник поезда на Горьковском направлении. По данным издания Baza, у юноши сгорел половой орган.

В Подмосковье у подростка-зацепера из-за удара током сгорел половой орган
© Мослента

Пострадавшему 15 лет. Он забрался на крышу поезда, стоявшего на станции Электроугли, после чего начал раскачивать токоприемник. Однако юноша не рассчитал силы и получил удар, судя по травмам, ток прошел через пах.

После этого подросток упал с крыши на рельсы, а свидетели инцидента вытащили его на платформу и вызвали скорую. Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее в Москве подросток попал в больницу после отравления мухоморами.

Происшествия
Москва
9
Главные новости
Больше новостей
Мослента: главные новости