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Россиянка зарезала участника СВО от обиды

Жительница Свердловской области убила участника спецоперации, который отказался покупать ей подарок, пишет Telegram-канал «Злой Екатеринбург». По его данным, перед этим женщина распивала спиртные напитки с военным.

Россиянка зарезала участника СВО за отказ купить подарок
© РИА Новости

По информации канала, погибший находился в отпуске. В день трагедии он отдыхал вместе с 36-летней женщиной в одном из общежитий Екатеринбурга. В какой-то момент собутыльница стала выпрашивать презент, но мужчина отказался покупать что-либо. Тогда женщина схватилась за нож и ударила бойца. Он успел выбежать на лестничную клетку, однако «приятельница» догнала его и снова ударила ножом.

СМИ пишет, что у преступницы уже есть две судимости за причинение тяжких телесных повреждений. В прошлых эпизодах горожанка также нападала на мужчин, однако они смогли выжить.

Ранее в Сети появились кадры нападения группы молодых людей на участника СВО и его жену в Ростове-на-Дону. После избиения супружеская пара поехала в травмпункт и сняла побои. У женщины диагностирован перелом ноги, ушибы головы, груди и поясницы. У мужчины — множественные ушибы лица. Тем не менее женщину не признали потерпевшей, сообщил ее адвокат Альберта Борохова. По его словам, несмотря на полученные травмы, женщина проходит по делу как свидетель.

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Екатеринбург
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