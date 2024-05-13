Число погибших из-за наводнения в Бразилии выросло до 147

Число погибших в результате масштабного наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии выросло до 147 человек. Об этом сообщает CNN Brazil.

По данным телеканала, еще 127 человек числятся пропавшими без вести. Всего от наводнения пострадало более двух миллионов человек, из них свыше 500 тысяч человек переместили в безопасные места, еще более 80 тысяч человек — находятся в убежищах.

В спасательных операциях в Риу-Гранди-ду-Суле задействовали свыше 27 тысяч человек, четыре тысяч единиц техники, а также 41 самолет и 340 судов.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва принял решение отложить официальный визит в Чили из-за наводнения в стране.

Сильные ливни идут в стране уже вторую неделю. Они привели к тому, что вода в реке Гуайба, протекающей через Риу-Гранди-ду-Суле, поднялась до самого высокого уровня с 1941 года. В стране объявлен режим чрезвычайного положения.