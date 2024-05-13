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Число погибших из-за наводнения в Бразилии выросло до 147

Число погибших в результате масштабного наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии выросло до 147 человек. Об этом сообщает CNN Brazil.

Число погибших из-за наводнения в Бразилии выросло до 147
© globallookpress.com

По данным телеканала, еще 127 человек числятся пропавшими без вести. Всего от наводнения пострадало более двух миллионов человек, из них свыше 500 тысяч человек переместили в безопасные места, еще более 80 тысяч человек — находятся в убежищах.

В спасательных операциях в Риу-Гранди-ду-Суле задействовали свыше 27 тысяч человек, четыре тысяч единиц техники, а также 41 самолет и 340 судов.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва принял решение отложить официальный визит в Чили из-за наводнения в стране.

Сильные ливни идут в стране уже вторую неделю. Они привели к тому, что вода в реке Гуайба, протекающей через Риу-Гранди-ду-Суле, поднялась до самого высокого уровня с 1941 года. В стране объявлен режим чрезвычайного положения.

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