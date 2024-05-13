Брат Нукеновой оценил приговор экс-министру Бишимбаеву

Брат убитой экс-министром экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевом Салтанат Нукеновой оценил приговор, который получил бывший чиновник. Айтбек Амангельды отметил, что его семья удовлетворена исходом судебного процесса. Об этом родственник погибшей сообщил журналистам в понедельник, 13 мая, после заседания специализированного межрайоного суда по уголовным делам Астаны.

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— Это был один из вариантов, который мы ожидали, — этот срок (Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы — прим. «ВМ»). На этом сроке мы остановимся. Этого достаточно. Через 24 года ему (Бишимбаеву — прим. «ВМ») уже будет 68 лет. Это почти пожизненное. Учитывая, как содержат заключенных, не факт, что он до этого возраста доживет, — приводит мнение Айтбека Амангельды Tengri News.

В тот же день суд приговорил Бишимбаева к 24 годам лишения свободы с конфискацией имущества по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Его двоюродного брата Бахытжана Байжанова приговорили к четырем годам лишения свободы.

В суде Астаны 6 мая состоялось очередное заседание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, супруги бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева. Суд предоставил обвиняемым — Бишимбаеву и его родственнику Бахытжану Байжанову — последнее слово. Что известно об этом громком деле — в материале «Вечерней Москвы».