Журналистку Кеворкову включили в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес российскую журналистку Надежду Кеворкову в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

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Напомним, что Кеворкову арестовали 7 мая в Москве по делу об оправдании терроризма. Ей вменяют публикацию в личном Telegram-канале текста убитого Орхана Джемаля о нападении в Нальчике в 2010 году. По словам адвоката, второй эпизод связан с оправданием Кеворковой в 2021 году деятельности афганского движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в России).

7 мая Басманный суд Москвы арестовал журналистку до 6 июля. Сторона защиты заявила, что считает избранную меру чрезмерно жестокой и обжалует ее.

Кеворкова с 1997 года сотрудничала с «Независимой газетой». Работала специальным корреспондентом издания в США, а также репортером на Ближнем Востоке и на Северном Кавказе. Журналистка специализировалась в своей работе на теме религии. В 2010 году была номинирована на премию International Women of Courage.