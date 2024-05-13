Жителя Петербурга задержали за убийство и расчленение матери

Петербуржца заподозрили в убийстве собственной матери и расчленении ее тела, часть останков нашел случайный прохожий, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемому 38 лет, он является сыном жертвы, по месту жительства найдены следы преступления и части тела убитой, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Части тела нашел прохожий вечером 12 мая, они лежали в пакете рядом со строительным магазином. Была назначена судмедэкспертиза, она установила личность потерпевшей. Ей оказалась местная жительница 1958 года рождения.

Дело завели по статье об убийстве, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, а также о предъявлении обвинения.

В 2023 году в Выборгском районе Ленобласти задержали пенсионера по подозрению в убийстве и расчленении неработающего и ранее судимого 36-летнего сына.