В Астрахани арестован подозреваемый в сбыте наркотиков

Число астраханцев и гостей региона, госпитализированных с признаками токсического отравления неизвестным веществом, выросло до 27. Об этом со ссылкой на пресс-службу УМВД по Астраханской области пишет ТАСС.

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По данным ведомства, пострадавшие начали поступать в больницу №3 имени С. М. Кирова с 8 мая.

«В полицию из медицинского учреждения поступила информация о госпитализации 27 астраханцев и гостей региона с признаками токсического отравления неизвестным веществом», - пояснили в МВД.

При этом, по информации правоохранительных органов, в ходе расследования уголовного дела были обнаружены 295 тайников-закладок, где находилось около 1 000 разовых доз наркотических веществ - метадона и мефедрона.

В полиции также уточнили, что по горячим следам был задержан подозреваемый в сбыте наркотиков, пишет РИА Новости.

«Им оказался 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - пояснили в пресс-службе.

Ранее в Астрахани уже происходило массовое травление наркотиками. В больницах тогда оказались 17 человек, трое погибли. По предварительным данным, отравление произошло в результате употребления метадона. При этом, по версии правоохранителей, отравившиеся могли считать, что употребляют мефедрон, поэтому не рассчитали дозировку.