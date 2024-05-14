В Белгородской области после обстрела ВСУ жилые дома получили повреждения

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ, в результате атаки повреждены шесть жилых домов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела различные повреждения зафиксированы в шести частных жилых домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и заборы", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, осколками поврежден один автомобиль. Есть повреждения линии электропередачи, временно без света остаются жители одной из улиц.