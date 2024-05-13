Гладков: место падения взрывоопасного предмета в Разумном оцеплено

В посёлке Разумное в Белгородской области упал «взрывоопасный предмет», сейчас там работают специалисты, а место падения оцеплено, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Всех жителей близлежащих домов попросили временно выехать в безопасное место — до 18 часов. Всем, кто не может выехать самостоятельно, предоставлены автобусы», — написал он в Telegram.

Всего из посёлка выехали самостоятельно около 250 человек, в ПВР находятся 37 жителей.