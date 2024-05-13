СКР начал расследовать дело о нападении на участника СВО в Краснодаре

Следователи в Краснодаре приняли к производству уголовное дело, возбужденное полицией после нападения на участника специальной военной операции, также в отношении фигуранта возбудили второе уголовное дело в связи с избиением сотрудника полиции. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СК РФ по Краснодарскому краю принято к производству уголовное дело о нападении местного жителя на участника СВО (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ), которое по инициативе краевого следственного управления было передано из органов МВД. Кроме того, в отношении нападавшего следователями СК возбуждено еще одно уголовное дело - о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). В настоящее время уголовные дела соединены в одном производстве, следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фигуранту 31 год. По предварительной версии, 8 мая в Краснодаре на улице Радио мужчина напал на участника СВО, нанес ему несколько ударов, затем 9 мая, когда его доставили в отдел полиции, он причинил телесные повреждения оперуполномоченному уголовного розыска.