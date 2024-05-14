Под Москвой мать и двое детей отравились угарным газом

В Московской области мать и двое детей, в том числе младенец, отравились угарным газом. Об этом сообщает сетевое издание «Москва Онлайн».

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Лежавших без сознания членов семьи обнаружил муж россиянки, который вышел на прогулку с собакой. По словам родственницы пострадавших, перед этим один из детей и кот вели себя ненормально.

Прибывшие на место медики госпитализировали всех пострадавших. Родственники пострадавших сообщили, что причиной отравления стала неисправность вентиляционного оборудования. По факту случившегося начата проверка.

Ранее похожий случай произошел в Волгограде, где семья с двумя детьми также отравилась угарным газом. Причиной также стало ненадлежащее состояние вентиляционных путей — забитый дымоход.