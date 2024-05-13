Mash: 40 курсантов института МВД отравились в Воронеже

40 курсантов отравились в Воронежском институте МВД. По информации Telegram-канала Mash, семерым потребовалась госпитализация, остальные пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

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По информации канала, с 9 по 10 мая курсанты начали жаловаться на плохое самочувствие. У них обнаружили признаки острой кишечной инфекции — боль и тошноту. Сейчас состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

Как сообщает Telegram-канал Baza, причины отравления пока неизвестны. В институте ждут предписания врача медико-санитарной части МВД по Воронежской области.

Напомним, что в апреле массовое отравление школьников произошло в деревне Ургун Искитимского района Новосибирской области. Среди учащихся образовательного учреждения выявили 14 случаев острой кишечной инфекции. Работу пищеблока приостановили на время разбирательств — в ходе расследования проверяющие обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Школу временно перевели на дистанционное обучение.