Выросло число отравившихся наркотиками в Астрахани

Telegram-канал SHOT сообщил, что число отравившихся наркотиками в Астрахани растет с каждым днем. По данным источника, количество пострадавших увеличилось до 26. News.ru

Число погибших от отравления выросло до восьми. Накануне скончался 29-летний мужчина, его тело в квартире нашла мать. Говорит Москва

Ранее полиция задержала в Астрахани подозреваемого в распространении наркотиков. По версии следствия, злоумышленник прибыл в город по указанию неустановленных лиц. Он оставлял наркотики в тайниках, которые были обнаружены полицией. Содержимое было направлено на экспертизу. Москва24