$91.82+0.7098.95+0.64
Войти в почту

Семеро из 40 отравившихся курсантов института МВД России попали в больницу

В Воронеже отравились 40 курсантов института МВД России, семерых пришлось госпитализировать с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Семеро из 40 отравившихся курсантов института МВД России попали в больницу
© Lenta.ru

По данным издания, в праздничные дни они стали жаловаться на боли в животе и тошноту. С симптомами сильного пищевого отравления в Воронежскую областную инфекционную больницу попали семь человек. Остальным была оказана медицинская помощь амбулаторно.

В настоящее время выясняется причина отравления.

В Калининграде произошло массовое отравление

10 мая сообщалось, что в Астрахани задержали подозреваемого в распространении партии синтетических наркотиков после госпитализации 14 жителей с признаками токсического отравления неустановленным веществом.

Происшествия
МВД России
Астрахань
Калининград
1
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости