Семеро из 40 отравившихся курсантов института МВД России попали в больницу

В Воронеже отравились 40 курсантов института МВД России, семерых пришлось госпитализировать с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

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По данным издания, в праздничные дни они стали жаловаться на боли в животе и тошноту. С симптомами сильного пищевого отравления в Воронежскую областную инфекционную больницу попали семь человек. Остальным была оказана медицинская помощь амбулаторно.

В настоящее время выясняется причина отравления.

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