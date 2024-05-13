В Ростовской области с рельсов сошли шесть вагонов
В Ростовской области с рельсов сошли шесть вагонов-цистерн грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел 11 мая на станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги.
- В результате аварии одна цистерна загорелась, пожар потушили. Никто не пострадал, - говорится в сообщении.
Сальская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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В Ростовской области с рельсов сошли шесть вагонов