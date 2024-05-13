На бывшего сотрудника «Яндекса» завели дело о госизмене

Дело о госизмене завели на бывшего сотрудника «Яндекса», который, проживая в Нижегородской области, финансировал ВСУ.

Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, после начала СВО фигурант переводил деньги «на счёт зарегистрированного на Украине фонда для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов».

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Впоследствии, скрываясь от частичной мобилизации, он покинул Россию.