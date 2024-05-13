В Якутии ввели режим ЧС

В Олекминском районе Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводка, об этом в Telegram-канале сообщил глава района Николай Харбин.

Он отметил, что режим ЧС был введен решением комиссии по чрезвычайным ситуациям после значительного подъема воды в реке Лена в российском регионе. Пик половодья находится в районе между населенными пунктами 1-й Нерюктяйинск и Дельгей.

У населенных пунктов Дельгей и Иннях происходит спад воды с низин. Первоочередными мерами для района его глава обозначил восстановление сотовой связи в селах и обеспечение стабильной подачи электричества.

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