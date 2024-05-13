Из-под завалов дома в Белгороде вытащили тело еще одного погибшего, общее число жертв обрушения после удара по подъезду многоэтажки достигло 14 человек. Об этом МЧС России.

«Всего 14 тел погибших уже извлечены из-под завалов в Белгороде», — заявили в ведомстве.

В Белгороде прогремело несколько взрывов

Ранее в МЧС сообщали о 13 погибших. По данным Минздрава региона, пострадал 31 человек.

12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате обрушился подъезд жилого дома по улице Щорса. По данным Минобороны России, здание повредили фрагменты одной из ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».