В Бурятии произошел сход вагонов грузового поезда

Сход вагонов грузового поезда с рельсов произошел на станции Наушки в Бурятии. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

"12 мая в 17:15 (12:50 мск - прим. ТАСС) на станции Наушки произошел сход вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Движение поездов на участке приостановлено", - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий происшествия со станции Улан-Удэ к месту направлен восстановительный поезд. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия создан оперативный штаб.

Станция Наушки расположена на юге Бурятии у российско-монгольской границы.