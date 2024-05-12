В Мексике за неделю погибли почти 30 человек из-за рекордной жары

Не менее 27 человек погибли в Мексике за неделю из-за рекордной жары. Об этом сообщает издание El Universal.

По данным газеты, наибольшее число жертв аномально высоких температур зафиксировано в штате Сан-Луис-Потоси в центре страны. Там умерли 15 человек, у всех медики выявили признаки теплового удара. Издание отмечает, что именно на Сан-Луис-Потоси пришлись наиболее высокие температуры, которые в городе Вальес достигали 48 градусов.

В штате Идальго власти выясняют причины смерти пяти человек, которые, по предварительным данным, умерли из-за последствий тепловых ударов.

В городе Оахака, столице одноименного штата, местные власти подтвердили смерть как минимум двух человек из-за высокой температуры, которая достигала здесь 40 градусов. При этом жара наложилась на крайне низкое качество воздуха, обусловленное дымом от лесных пожаров.

В начале мая Мексика столкнулась с крайне высокими температурами. В столице страны Мехико последовательно были побиты несколько исторических температурных рекордов. Жара привела к повышенной нагрузке на энергосистему страны и стала причиной перебоев с электричеством по всей стране.