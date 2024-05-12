В Санкт-Петербурге задержали топ-менеджера одной из структур «Газпрома» по подозрению в особо крупном мошенничестве. Об этом пишет портал 47News.

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Замгендиректора ООО «Газпром ПХГ» Алексея Бажанова задержали 11 мая на двое суток для избрания меры пресечения. За несколько часов до задержания были проведены обыски, в том числе в квартире Бажанова. Его подозревают в совершении мошенничества в то время, когда он был гендиректором компании «Газпром инвестгазификация».

Сообщается, что «Газпром инвестгазификация» был заказчиком физкультурно-спортивного комплекса с бассейном в Оренбургской области, генподрядчиком выступала ленобластная компания «Техгазмонтаж», с которой в 2018 году был заключен договор. В качестве аванса подрядчик получил 67 миллионов рублей, однако следствие считает, что на работы была потрачена только половина суммы, остальное — похищено.

По уголовному делу, которое было возбуждено еще осенью 2023 года, также арестован советник министра МЧС Станислав Орлов, ранее занимавший должность советника «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург».