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Количество погибших в Белгороде увеличилось до шести

Спасатели извлекли из-под завалов многоэтажного дома, попавшего под удар ВСУ, тела шести погибших. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Количество погибших в Белгороде возросло
© РИА Новости

Белгород в воскресенье, 12 мая, подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В одном из пострадавших от ударов домов обрушился целый подъезд, с десятого по первый этаж.

На место ЧП прибыли представители экстренных служб и приступили к поиску и спасению пострадавших, извлечению тел погибших.

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В МЧС пояснили, что «всего из-под завалов извлечены тела шестерых человек». Под завалами, заметили в ведомстве, могут быть еще несколько семей.

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