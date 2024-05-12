Росавиация отреагировала на полет самолета над крышами автомобилей в Подмосковье

Росавиация проведет расследование инцидента с самолетом, пролетевшим над крышами автомобилей, ехавших по трассе в Подмосковье. Об этом заявил представитель ведомства Артём Кореняко.

Инцидент произошел в субботу, 11 мая в Московской области.

Учебно-тренировочный самолет чехословацкого производства Zlin Z 142 пролетел на предельно малой высоте над федеральной автодорогой М8 «Холмогоры».

Запись инцидента попала в интернет. На кадрах видно, что самолет летит низко над дорогой, практически над крышами автомобилей. Одна из машин при приближении воздушного судна тормозит и съезжает к обочине.

«Опасное пилотирование могло закончиться негативными последствиями, что неприемлемо», — написал в Telegram-канале представитель Росавиации.

По его словам, безопасность полетов — это безусловный приоритет для всех без исключения представителей гражданской авиации России. Ведомство начало расследование.

Zlin Z 142 — это многоцелевой самолет, который используют для обучения пилотов, патрулирования, спасательных операций и курьерской службы.

Подобное воздушное судно разбилось два года назад под Тверью.