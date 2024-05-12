Тела двух человек достали из-под завалов многоэтажки в Белгороде
Под завалами частично обрушившегося дома в Белгороде найдены тела двух жертв. Спасательные работы продолжаются, под обломками конструкций могут оставаться люди. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Из-под завалов достали двоих погибших. Личности устанавливаются», — написал Гладков в Telegram-канале.
По его словам, на месте ЧП работает следственный комитет.
Под железобетонными конструкциями могут оставаться люди.
Губернатор добавил, что около 17:40 из-под завалов обрушившегося дома спасатели достали мужчину, он жив. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
ООН отреагировала на обстрел Белгорода
В воскресенье ВСУ ударили по Белгороду ракетами и реактивными снарядами. Они были перехвачены российской ПВО, но фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» упали на жилую многоэтажку. Это привело к частичному обрушению здания.