В Белгороде назвали фейком информацию об эвакуации города

Мэрия Белгорода опровергла фейк об эвакуации жителей города после обрушения дома. Об этом администрация города сообщила в своем Telegram-канале.

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По данным мэрии, в сети появился фейк, в котором губернатор региона Вячеслав Гладков объявил по радио об эвакуации жителей Белгорода после обстрела города и обрушения подъезда жилого дома.

«Правда: информация не соответствует действительности. Злоумышленники попытались подделать голос губернатора», — говорится в публикации.

12 мая в Белгороде в жилую многоэтажку попали обломки сбитой ракеты. В результате в один миг обрушился весь подъезд с первого по десятый этаж. Во время разбора завалов на спасателей рухнула крыша дома, специалисты допускают возможность и третьего обрушения. Число пострадавших, неофициально, перевалило за 30 — среди них двухмесячный младенец.