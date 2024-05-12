Водитель пассажирского автобуса, упавшего с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге, стал фигурантом дела о фиктивной регистрации иностранных граждан, пишет пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

В пресс-службе отметили, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям, в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ по факту гибели пассажиров автобуса, изучить факты возможных нарушений в сфере миграционного законодательства.

В ходе следствия было установлено, что водитель в первом квартале 2024 года за денежное вознаграждение осуществил «фиктивную постановку на учет не менее 10 иностранных граждан в принадлежащей ему квартире».

По факту нарушения уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3. УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации), констатировали в ведомстве.

Напомним, что инцидент произошел в пятницу, 10 мая. Пассажирский автобус протаранил ограждение набережной и упал в Мойку. Погибли семь человек.

Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса рассказал о проблеме с тормозами

По факту аварии правоохранители возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушении правил дорожного движения.