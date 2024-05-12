В Белгороде ищут 10 человек, местонахождение которых неизвестно после ЧП

В Белгороде устанавливается местонахождение еще 10 человек, которые могли быть в многоэтажке, частично обрушившейся от попадания фрагментов украинской ракеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«На данный момент устанавливается местонахождение 10 человек, которые могли быть в доме в момент обрушения», — сказал представитель служб.

По его словам, эвакуация дома полностью завершена. Нескольких жильцов пострадавших подъездов эвакуировали с коленчатых подъемников. Для жителей дома созданы три пункта временного размещения на 600 человек.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в Telegram-канале, что представители регионального министерства строительства начали экспертизу технического состояния дома «на предмет его жизнеспособности».

В воскресенье украинские формирования нанесли удар по Белгороду ракетами и реактивными снарядами. Они были перехвачены системами ПВО России, однако фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» обрушили подъезд в жилой многоэтажке.

В МИД РФ заявили, что удар по Белгороду это теракт и «очередное кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима».