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В Белгороде завершили эвакуацию жилого дома после обрушения подъезда

Эвакуация жилого многоэтажного дома в Белгороде, где ранее обрушился подъезд, завершена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В Белгороде завершили эвакуацию жилого дома после обрушения подъезда
© РИА Новости

Уточняется, что о завершении эвакуации сообщили экстренные службы.

Перед этим в МЧС России заявили, что спасатели в Белгороде вынуждены прерывать поисковые работы и отходить в убежище из-за ракетной угрозы. В министерстве также рассказали, что при повторном обрушении пострадали три спасателя.

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