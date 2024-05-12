В Белгороде завершили эвакуацию жилого дома после обрушения подъезда

Эвакуация жилого многоэтажного дома в Белгороде, где ранее обрушился подъезд, завершена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что о завершении эвакуации сообщили экстренные службы.

Перед этим в МЧС России заявили, что спасатели в Белгороде вынуждены прерывать поисковые работы и отходить в убежище из-за ракетной угрозы. В министерстве также рассказали, что при повторном обрушении пострадали три спасателя.