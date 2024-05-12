Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса рассказал о проблеме с тормозами

Водитель Рахматшох Курбонов, который был за рулем упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге автобуса, рассказал о проблеме с тормозами у транспортного средства. Об этом пишет «Фонтанка».

Водитель выехал на линию около 8:00 мск.

«Примерно в 11 часов он заметил, что с тормозами что-то не так — автобус останавливается, но проезжая несколько лишних метров. Курбонов утверждает, что пассажиры делали ему на этот счет замечания», — сообщили в издании.

Обвиняемый также рассказал, что помнит, как автобус ударился о бордюр и отскочил. Затем он попробовал объехать машину, но не смог вырулить.

После того как транспортное средство упало в реку, Курбонов выплыл через разбитое лобовое стекло. С помощью еще одного человека он открыл люк и помог вытащить мужчину, пытался делать ему массаж сердца.

«Затем подплыл катер и забрал Курбонова», — говорится в публикации.

Уточняется, что показания водителя пересказала переводчица.

Ранее стало известно, что суд отправил Курбонова в СИЗО до 9 июля. Он признал вину и раскаялся.

Водитель упавшего в Мойку автобуса в Петербурге признал свою вину

Автобус с пассажирами упал в Мойку с Поцелуева моста 10 мая. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением. В результате выжил один пассажир автобуса и водитель, семь человек спасти не удалось.