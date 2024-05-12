МЧС: поисковые работы в Белгороде осложняются из-за ракетной опасности

Спасатели, работающие на месте частичного обрушения жилого дома в Белгороде, вынуждены прерывать работу из-за сигналов о ракетной опасности. Когда звучит сирена, они уходят в убежища. Об этом информирует МЧС России.

© Настоящий Гладков / Telegram

«Уже второй раз с момента обрушения спасатели вынуждены прерывать поисково-спасательные работы и отходить в убежище по сигналу «ракетная опасность», — сообщает Telegram-канал ведомства.

Так, подобный сигнал прозвучал в 14:30 (Мск). Спустя 20 минут тревогу отменили и поисково-спасательные работы были возобновлены.

Сегодня во время проведения поисково-спасательных работ в Белгороде произошло повторное обрушение. Упала часть крыши, три спасателя получили травмы различной степени. Погибших нет.

Сейчас спасатели проводят «минуту тишины», чтобы услышать людей, находящихся под завалами.

На 14:00 (Мск) спасены 16 человек.

Ранее сообщалось об обстановке на месте ЧП на 14:50.