Установлена предварительная точка запуска ракеты по Белгороду

Запуск ракеты по Белгороду был, по предварительным данным, осуществлен ВСУ из района Казачей Лопани в Харьковской области, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что российским военным удалось установить точку, откуда была запущена ракета.

Минобороны прокомментировало обрушение многоэтажки в Белгороде

Источник пояснил, что принимаются меры для подавления украинского расчета.

Ранее сообщалось, что фрагменты сбитой силами ПВО ракеты повредили многоэтажный жилой дом. При попадании полностью разрушился целый подъезд, пострадали 19 человек.

Кроме того, при повторном обрушении травмы получили трое спасателей, разбиравших завалы.