Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде: что известно к этому часу

В Белгороде в воскресенье, 12 мая, в результате повреждения фрагментами сбитого снаряда, обрушился целый подъезд жилого 10-этажного дома. «Рамблер» собрал информацию о ЧП по состоянию на 14:50 мск.

Террористическая атака

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром начали обстрел Белгорода и прилегающего района. В течение дня воздушная тревога прозвучала пять раз.

В районе 11:40 мск украинские силы, по данным Минобороны РФ, совершили террористическую атаку. ВСУ нанесли удары по жилым кварталам Белгорода из ракетных комплексов «Точка-У», РСЗО «Ольха» и чешских систем RM-70 Vampire.

Расчеты ЗРК сбили снаряды, но фрагменты одной из ракет «Точка-У» повредили многоподъездный жилой дом. Полностью обрушились как минимум 16 квартир, уточнили в ведомстве.

Количество пострадавших

В МЧС РФ пояснили, что ведется разбор завалов. Обнаружены 19 пострадавших, в том числе, двое детей. Число раненых может вырасти, а под завалами еще могут оставаться люди.

Обвал крыши здания

При обрушении крыши здания три спасателя получили травмы различной степени тяжести, сообщили в МЧС.

Реакция властей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прибыл на место происшествия, он помогает разбирать завалы.

МЧС ведет поисково-спасательные работы и эвакуацию. К вылету в Белгород из Москвы готовятся отряды «Центроспас» и «Лидер».

Специалисты ведомства развернули два пункта временного размещения.

И. о. министра здравоохранения Михаил Мурашко поручил направить на место происшествия дополнительный штат медиков.

СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) и расследует массированный обстрел Белгорода.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за терактом стоят Киев и его западные спонсоры.