Число пострадавших при обрушении дома в Белгороде выросло до 19

Белгородские власти опубликовали уточненные данные по ущербу, нанесенному городу утренним ракетным обстрелом со стороны Украины.

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В результате удара ракеты "Точка-У" полностью обрушился подъезд в середине 10-этажного дома на Харьковской горе. В подъезде 40 квартир. Во время спасательных работ и эвакуации жителей обвалился уцелевший вначале фрагмент кровли.

В больницы Белгорода доставлены 19 человек, из них двое детей. Шестеро пострадавших после оказания необходимой помощи отпущены домой.

"Погибшие пока не обнаружены!" - подчеркнул глава региона Вячеслав Гладков.

Он попросил горожан не приближаться к месту обрушения - там работает МЧС, тяжелая техника, жителей дома расселяют в пункты временного размещения. Минстрой региона проведет комплексную экспертизу десятиэтажки на предмет ее безопасности.

В Белгороде и пригородах утренним обстрелом повреждены 62 квартиры, 10 частных домов, 3 коммерческих объекта, ЛЭП и 15 автомобилей.