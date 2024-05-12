$91.82+0.7098.95+0.64
Войти в почту

Двухмесячный ребенок пострадал при обрушении жилого дома в Белгороде

Двухмесячный ребенок пострадал при обрушении жилого дома в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Двухмесячный ребенок пострадал при обрушении жилого дома в Белгороде
© РИА Новости

Младенец получил сотрясение мозга, баротравму, а также ожог лица, шеи и дыхательных путей. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас ребенок находится в реанимации.

Подъезд жилого дома по улице Щорса обрушился 12 мая. Белгородские власти сообщили, что это произошло из-за попадания снаряда. Минобороны России уточнило, что дом был поврежден фрагментом одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».

По данным Минздрава России, в результате ЧП пострадали 17 человек. Согласно другой информации, это число может составлять до 30 человек. Под завалами могут находиться еще десятки людей.

Происшествия
Минобороны России
Минздрав РФ
Белгород
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости