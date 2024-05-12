В Казани женщина выстрелила из пистолета в висок своему возлюбленному

В Казани 61-летняя женщина выстрелила 35-летнему избраннику в висок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

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По информации Telegram-канала, жительница Казани совершила выстрел в голову своему возлюбленному, который вдвое младше нее, и попала в висок. По каким причинам это произошло, не уточняется.

В результате мужчину госпитализировали с отверстием в голове. Информации о его состоянии не поступало.

Стрелявшую женщину задержали. Сообщается, что в ее квартире обнаружили два пистолета — MP-78 и ПБ-4-1МЛ. Кроме того, в жилище нашли патроны. Отмечается, что на все это у нее имеется лицензия. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не сообщаются.

До этого в московском ТЦ мужчине выстрелили в лицо из травматического пистолета. Раненый кинулся на обидчика, завязалась драка. Очевидцы вызвали на место полицию и скорую.