В Белгороде обрушилась крыша многоэтажки

В Белгороде обрушилась крыша многоквартирного жилого дома, поврежденного при обстреле ВСУ. Под завал попали спасатели, пишет ТАСС.

Перед падением конструкция шаталась, существовала угроза ее обрушения. Несмотря на это, отметили журналисты, спасатели продолжали разгребать завалы.

Появились подробности обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде

В МЧС РФ пояснили, что из-под завалов до обрушения удалось спасти 12 человек.

По данным агентства, подъезд жилого 10-этажного дома обрушился на юго-западе Белгорода после попадания снаряда, выпущенного Вооруженными силами Украины.

По предварительным данным, пострадали 13 человек. Число может вырасти по мере разбора завалов.