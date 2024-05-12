Появились подробности обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде

В Белгороде в многоэтажном доме обрушился подъезд. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что в регионе пять раз за сутки объявлялась ракетная опасность.

Собеседник агентства отметил, что на место происшествия выехали экстренные службы: спасатели, пожарные.

В Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома после обстрела ВСУ

В настоящее время, заметили журналисты, специалисты работают на месте обрушения секции десятиэтажки в Белгороде. По их данным, над местом обрушения «висит» чердачный этаж.

Источник уточнил, что при обрушении части жилого дома в Белгороде пострадали семь человек.

«Попадание в 3-й подъезд. Подъезд полностью обрушен. Пострадало семь человек, идет эвакуация жителей», — пояснил собеседник агентства.

Следственный комитет России начал расследование массированного обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ, пояснили в пресс-службе ведомства.

Следователи СК РФ в рамках расследования уголовных дел примут необходимые меры к установлению всех лиц, причастных к совершению данных преступлении, подчеркнули в комитете.