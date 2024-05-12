В Петербурге избирают меру пресечения для водителя автобуса, упавшего  в Мойку

Суд Петербурга начал рассматривать меру пресечения для водителя Рахматшоха Курбонова, автобус которого упал в реку Мойку. В ДТП погибли семь пассажиров. На допросе Курбонов признал вину и раскаялся в том, что управлял автобусом с неисправными тормозами. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Заседание началось в воскресенье в Октябрьском районном суде Петербурга. Следствие ходатайствует о заключении Курбонова под стражу.

У Курбонова два защитника. Также в процессе присутствует переводчик.

РЕН ТВ сообщает, что на заседании находятся супруга Курбонова и трое его детей.

С обвиняемым удалось пообщаться представителям прессы.

«Я нажал на тормоза», – сказал водитель в ответ на вопрос журналиста, отказали ли у автобуса тормоза.

Накануне Рахматшоху Курбонову предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ.

Из протокола допроса следует, что Курбонов раскаивается в том, что управлял автобусом при неисправной тормозной системе. Он признает вину, соболезнует родственникам и приносит свои извинения, сообщает объединенная судейская пресс-служба.

В пятницу пассажирский автобус въехал на Поцелуев мост, проломил ограждения и упал в реку Мойку. Погибли семь человек, находящихся в салоне.