В Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома после обстрела ВСУ
ВСУ обстреляли Белгород: зафиксировано обрушение подъезда в многоквартирном жилом доме, пишет РИА «Новости».
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе объявлена пятая за день ракетная тревога.
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По данным агентства, произошло обрушение всего подъезда на 10 этажах. Информации о возможных пострадавших нет. На место происшествия выехали специалисты экстренных служб.
Сотрудники МЧС начали вытаскивать людей из завалов. Сколько человек под ними находится — пока неизвестно.
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