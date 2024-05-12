В Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома после обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли Белгород: зафиксировано обрушение подъезда в многоквартирном жилом доме, пишет РИА «Новости».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе объявлена пятая за день ракетная тревога.

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По данным агентства, произошло обрушение всего подъезда на 10 этажах. Информации о возможных пострадавших нет. На место происшествия выехали специалисты экстренных служб.

Сотрудники МЧС начали вытаскивать людей из завалов. Сколько человек под ними находится — пока неизвестно.