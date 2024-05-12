Жители Шебекино и пяти белгородских сел остались без света после атаки БПЛА

В Белгородской области жители Шебекино и пяти сел остались без электричества, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы региона Вячеслава Гладкова.

По его словам, это произошло посла атаки беспилотников Вооруженных сил Украины.

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Аварийные службы приступят к переключению на резервные линии и восстановительным работам в ближайшее время.

В результате атаки никто не пострадал.