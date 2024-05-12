В Томской области подтопило 12 населенных пунктов

Наиболее сложная паводковая обстановка складывается в Чаинском районе Томской области, где частично подтоплены 12 населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Мазур.

"По информации спасательных служб, наиболее напряженная ситуация в Чаинском районе. Здесь частично подтоплены 12 населенных пунктов, перелиты участки дорог в сторону Гришкина, Гореловки и Бундюра. Эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

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Мазур добавил, что голова ледохода на Оби уже за пределами региона, в Ханты-Мансийском автономном округе. По его словам, паводковая обстановка в Кривошеинском, Молчановском, Колпашевском и Тегульдетском районах остается на прежнем уровне. Ситуация улучшается в Бакчарском районе, на особом контроле - в Каргасокском.

Ранее режим чрезвычайной ситуации муниципального характера был объявлен в Подгорнском, Усть-Бакчарском и Чаинском сельском поселениях Томской области из-за паводка.