Режим ЧС из-за паводка ввели еще в двух районах Омской области

Режим ЧС введен в Тарском и Тевризском районах на севере Омской области, сообщает ТАСС.

Это связано с паводками, заявила пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева. Ранее режим был установлен в Усть-Ишимском районе, где подтоплены 317 жилых домов и 467 приусадебных участков. 401 человека пришлось эвакуировать. Там ограничено движение на пяти участках автомобильных дорог, которые связывают 19 населенных пунктов.

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Как заявил глава Тарского района Евгений Лысаков, район готов в случае неблагоприятного развития ситуации принять в пунктах временного размещения как минимум 300 жителей Усть-Ишимского района.

Ранее Ахвердиева поручил организовать оперативные штабы в Тевризском и Тарском районах, где также есть угроза подтопления. В Тевризе подтоплены четыре земельных участка, частично ограничено движение транспорта на трассах Тевриз — Александровка и Утузы - Кузнецово.