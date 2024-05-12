Следовавший из Москвы в Гуанчжоу Boeing 777 экстренно сел в Иркутске

В аэропорту Иркутска совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности самолет Boeing 777, следовавший из Москвы в китайский Гуанчжоу. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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— 12 мая 2024 года в аэропорту города Иркутска совершил вынужденную посадку пассажирский самолет Boeing 777, выполнявший рейс Москва — Гуанчжоу, в связи с технической неисправностью судна, — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства произошедшего находятся на уточнении, пострадавших в результате инцидента нет. В пресс-службе отметили, что вылет рейса запланирован на 19:00 по местному времени. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение всех прав пассажиров в аэропорту, пишет Telegram-канал «Восточно-Сибирская транспортная прокуратура».

Другой случай произошел 9 мая. Самолет Котлас — Москва совершил экстренную посадку в аэропорту Победилово в Кирове. Инцидент произошел из-за шасси пассажирского лайнера авиакомпании «Руслайн», которое сломалось во время взлета.