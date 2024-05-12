В результате обстрела Белгорода повреждены более 300 квартир

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что более 300 квартир в 85 многоквартирных домах были повреждены в результате массированного обстрела Белгорода в субботу. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте". Он отметил, что также были повреждены четыре индивидуальных жилых строения и 14 коммерческих зданий.

Кроме того, повреждения получили несколько социальных объектов, включая объекты здравоохранения. "Самые тяжелые последствия – это спортивный комплекс "Сирень", но восстановительные работы максимально быстро уже начнем, все для этого есть: специалисты, опыт, средства", - добавил Гладков. До этого Гладков заявлял о десятках пострадавших мирных жителей при массированном обстреле ВСУ города Белгорода и Белгородского района. Предварительно, ранения получили 28 взрослых и один ребенок. Повреждения получили городская больница N2, детская областная клиническая больница, спортивный центр и средняя школа N41. Кроме того, от прямого попадания снарядов загорелись 6 автомобилей.