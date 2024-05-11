Начальник автоколонны ООО "Такси" задержан по уголовному делу о гибели людей в результате падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге.

"В качестве подозреваемого задержан начальник автоколонны ООО "Такси", организовавшего перевозку людей. В соответствии с должностной инструкцией на указанное лицо возлагались обязанности по контролю за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, осуществляющих трудовую деятельность в ООО "Такси", - сообщили в СК России.

Появилось видео из салона упавшего в Мойку автобуса

Также в СК РФ сообщили, что водителю упавшего в реку автобуса в Петербурге в течение нескольких дней не обеспечивали необходимое время отдыха.