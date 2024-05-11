Белгород подвергся массированному обстрелу
Белгород подвергся мощному обстрелу на фоне ракетной опасности. В результате пострадали 15 человек, сообщает Telegram-канала Baza.
Очевидцы в соцсетях сообщают о взрывах, также жители региона делятся кадрами горящих авто.
Сообщается, что один из снарядов попал в подъезд жилого дома.
11 мая в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Губернатор области Вячеслав Гладков призвал жителей не подходить к окнам.
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