Белгород подвергся массированному обстрелу

Белгород подвергся мощному обстрелу на фоне ракетной опасности. В результате пострадали 15 человек, сообщает Telegram-канала Baza.

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Очевидцы в соцсетях сообщают о взрывах, также жители региона делятся кадрами горящих авто.

Сообщается, что один из снарядов попал в подъезд жилого дома.

11 мая в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Губернатор области Вячеслав Гладков призвал жителей не подходить к окнам.