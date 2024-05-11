В Наро-Фоминске потушили пожар на складе

Пожар в ангаре в подмосковном Наро-Фоминске ликвидировали. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

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В свою очередь, прокуратура Московской области уточнила, что контролирует установление причин возгорания на территории складского комплекса. Информация о пострадавших не поступала.

"Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы", – говорится в сообщении.

О пожаре стало известно вечером 11 мая. Возгорание произошло в доме 93 на улице Погодина. К тому моменту огонь удалось локализовать на площади 2,8 тысячи квадратных метров.

Ранее возгорание произошло в Красноярске. Там загорелись два частных дома и хозяйственные постройки, огонь полностью потушили.

Изначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров, однако позже пожар удалось локализовать на площади 1 тысячи "квадратов". По предварительной информации ведомства, пожар начался от несанкционированной свалки, примыкающей к забору дома.